Yeniceli oyuncu Mehmet Emin Toprak anısına fotoğraf yarışması

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, 2003 Cannes Film Festivali'nde ‘En İyi Başrol Oyuncusu' ödülüne layık olan, Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak filmlerinin başrol oyuncusu Yeniceli oyuncu Mehmet Emin Toprak anısına 1.Uluslararası fotoğraf yarışması gerçekleştirildi.

2002 yılında Çana bağlı Derenti köyü yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden Yeniceli oyuncu Mehmet Emin Toprak anısına Yenice Kültür Sanat Derneği ve Yenice Belediyesi tarafından 1.Uluslararası fotoğraf yarışması düzenlendi.

Yenicede bulunan bir otelde yapılan program, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar'ın konuşmasıyla başladı. Mehmet Emin Toprak'ın ailesi ve arkadaşlarının anılarını anlatması ve slayt gösterileri ile devam eden program dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Yarışmada Ayşegül İlgiz mansiyon ödülü alırken, 3. Nevzat Badem, 2. Halit Bayer ve 1. Demet Otur oldu.

Yarışmaya Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Kale Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Bodur, Yenice Kültür Sanat Derneği Başkanı Gökhan Sarıbıyık, Mehmet Emin Toprak'ın ailesi, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.