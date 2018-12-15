YHT kazasında hayatını kaybeden Arif Kahan Ertik son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybeden Arif Kahan Ertik, memleketi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz sabah Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere, hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtilen yüksek hızlı trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 kişi arasında bulunan Almanya Ticaret Bakanlığının Türkiye temsilciliğinde görev yapan Arif Kahan Ertik'in cenazesi memleketi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde toprağa verildi.

Gelibolu Gazi Süleymanpaşa Camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ile Arif Kahan Ertik'in yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde Ertik'in İngiliz asıllı Japon eşi June Ertik de saf tutarken, 8 yaşındaki kızı Ayla ise akrabalarının çocuklarıyla birlikte durdu. Ertik'in cenazesi namazın ardından Alaattin Kalfa Mezarlığında defnedildi.