Yıl Sonu Olağan Dış Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kalite Güvencesi Komisyonu tarafından, ÇOMÜ'nün misyonu çerçevesinde yönetim süreçleri, kalite süreçleri, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme alanları ile toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik belirlediği hedefleri gerçekleştirebilmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilmek amacıyla Dış Paydaş Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Okhan Akdur ile Prof. Dr. Pelin Kanten, ÇOMÜ Genel Sekreteri Ayhan Monus, il müdürleri, kamu kurum temsilcileri, STK, özel şirket temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açılışını yapan ÇOMÜ Kalite Güvencesinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten, ÇOMÜ'deki kalite ve akreditasyon çalışmalarını aktardığı sunumunda; üniversitelerde yürütülen kalite güvence çalışmalarının amacını, ÇOMÜ'de yürütülen kalite güvencesi politikasını ve bu doğrultuda belirlenen hedefleri, projeleri ve işbirliklerini aktardı. 2022 yılında alınan akreditasyon belgelerine değinen Prof. Dr. Pelin Kanten “Çalışmalarımızı yürütürken dış paydaşlarımızın desteği, görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli. Bugün bu toplantıda bir araya gelerek çalışma süreçlerimizi sizlere aktaracağız” dedi.

ÇOMÜ'nün kalite çalışmalarında iç paydaşlar kadar dış paydaş katkısının da çok önemli olduğunu vurgulayan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise, “Kalite çalışmaları, en küçük birimden en büyük birime kadar herkesin sahip çıkması gereken bir çalışma. Bu bağlamda şehrin dinamiklerini oluşturan kurumların katkıları bizler için çok önemli. İş birliklerinin devamını ve daha da artmasını diliyorum. Toplantıya katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Okhan Akdur ve Prof. Dr. Pelin Kanten, ÇOMÜ Genel Sekreteri Ayhan Monus ve Kalite Güvence Ofisi ve Kurumsal Akreditasyon Sorumlusu Öğr. Gör. Ergül Söylemezoğlu dış paydaşların görüş ve önerilerini dinleyerek, sorulara cevap verdi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.