Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç, toprağa verildi

Çanakkale'de, hayvan otlattığı sırada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhammet Duman (18) toprağa verildi.

Yenice ilçesine bağlı Soğucak köyünde pazar akşamı saat 18.00 sularında koyunlarını otlatırken yağan sağanak yağıştan korunmak için meşe ağacının altına sığınan Muhammet Duran, ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Duman'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Soğucak köyündeki evine getirildi. Duran'ın cenazesi, öğle namazını müteakip İlçe Müftüsü Metin Güvenir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Duman'ın ailesi cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

Yenice Mehmet Bodur Anadolu Lisesinden bu sene mezun olan Muhammet Duman'ın cenazesine İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, köy muhtarı Durmuş Çatak ve vatandaşlar katıldı.