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Yılın ilk dolunayı Kazdağları'nda görüntülendi

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım ile Balıkesir’in Edremit ilçeleri arasında bulunan Kazdağları’nda yılın ilk dolunayı doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım ile Balıkesir'in Edremit ilçeleri arasında bulunan Kazdağları'nda yılın ilk dolunayı doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.



Her yıl Ocak ayında görülen ve ‘Kurt Ay' olarak adlandırılan yılın ilk dolunayı gerçekleşti. Bu doğa olayına tanıklık eden Kalkım beldesinde ikamet doğa fotoğrafçısı İsmail Öztürk, “Kurt Ay olarak adlandırılan yılın ilk dolunayını Kazdağları üzerindeki kartpostallık oluşumunu görüntülemekten çok mutlu oldum” dedi.

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