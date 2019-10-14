Yoldan 100 metre uzaklıktaki eve kamyonetiyle girdi

Çanakkale'de , hafif ticarî bir araç yoldan çıkarak, yoldan 100 metre uzaklıktaki konteyner eve girdi. Kazada evde kimse olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza bu sabah saatlerinde meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden yola çıkarak Ayvacık istikametine gitmekte olan Adem B.'nin kullandığı 34 CGD 205 plakalı hafif ticarî araç, Çanakkale-İzmir kara yolundan çıkarak, 100 metre ilerideki tek katlı konteyner eve daldı. Konteyner evin demirleri aracın eve girmesini önleyemedi. Kazada şans eseri evde kimse bulunmazken, kaza sonrasında hem evde, hem de araçta maddî hasar meydana geldi. Öte yandan kaza sonrasında araç sürücüsü kazayı hafif yaralarla atlatırken, jandarma ekiplerince hem kaza, hem de evin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.