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Yoldan çıkan TIR bahçeye daldı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yağmur sebebiyle yoldan çıkan TIR, yol kenarındaki evin bahçesine daldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yağmur sebebiyle yoldan çıkan TIR, yol kenarındaki evin bahçesine daldı.


Edinilen bilgiye göre, Bayramiç'ten Çan istikametine giden Mehmet Yılmaz idaresindeki 34 PYL 98 plakalı maden yüklü TIR, ilçe merkezi çıkışı Tülüler köyü sapağında yağmurda kayarak yoldan çıktı. Sürücüsünün kontrol edemediği TIR, yol kenarında bulunan bir evin bahçesine daldı. TIR, yağmurda yumuşayan toprağa saplandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Çamura saplanan dorse bağlı TIR, saplandığı yerden çıkarılmaya çalışılıyor. İş makineleri tarafından halatlarla çekilen TIR'ı çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.

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