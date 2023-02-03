Yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı

Çanakkale'de 31 Ocak tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 31 Ocak tarihinde Gökçeada Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., eski İYİ Parti Gökçeada İlçe Başkanı H.E., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve diğer 5 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İmar uygulamalarında usulsüz ruhsat verdikleri ve müteahhitlerden rüşvet aldıkları iddia edilen İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü S.D. ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen H.E. tutuklandı. E.B., R.G. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.