"Yükseköğretime Bakış" raporu, Rektör Murat'a takdim edildi

Eğitim Bir-Sen Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılan ‘Yükseköğretime Bakış 2019, İzleme ve Değerlendirme Raporu', Eğitim Bir-Sen Çanakkale Şube Başkanı Resul Can tarafından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a makamında takdim edildi.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Murat, Çanakkale Şube Başkanı Resul Can'a teşekkür etti. Başkan Can da misafirperverliğinden dolayı Rektör Murat'a teşekkür ederek, kendisine çalışmalarında başarılar diledi.