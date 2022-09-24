Yunan Sahil Güvenliği'nin vicdansızlığı...4'ü çocuk 6 kişi öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayda lastik botu Yunan sahil güvenliğinin patlatıp Türk karasularına ittiği ortaya çıktı. İhbar üzerine 1 sahil güvenlik helikopteri, 3 sahil güvenlik botu ve 1 dron ile arama çalışması başlatan Türk sahil güvenlik ekipleri 15 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtarırken 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıp karaya çıkardı. Kayıp bir kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı bilgi paylaşımında bulundu. Yapılan açıklamada, 24 Eylül 2022 tarihinde saat 11.05'te, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Babakale 1.5 deniz mili (yaklaşık 3 km) güneyinde seyir halindeki bir balıkçı teknesi tarafından deniz yüzeyinde düzensiz göçmenlerin tespit edildiği ve kurtarma çalışmalarına başladığının bildirilmesi üzerine olay mahalline 3 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Görevlendirilen sahil güvenlik botları ve bahse konu balıkçı teknesi tarafından toplamda 15 düzensiz göçmen (7 çocuk, 8 yetişkin) deniz yüzeyinden sağ olarak kurtarılıp, 6 düzensiz göçmenin (4 çocuk, 2 yetişkin) cansız bedenine ulaşıldı.

Göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda; Yunan sahil güvenliği tarafından Midilli adası önlerinde durduruldukları, bulundukları lastik botun Yunan güvenlik güçleri tarafından patlatılarak Türk karasularına yakın bir noktada geri itildikleri ve lastik botun su alarak battığı bilgisi alınmıştır.

Kayıp olabileceği değerlendirilen düzensiz göçmen/göçmenlerin bulunması maksadıyla 1 sahil güvenlik helikopteri, 3 sahil güvenlik botu ve 1 dron ile arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.