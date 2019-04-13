Yunan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yunanistan Donanması’na ait P 71 borda numaralı ‘HS Ritsos’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Yunanistan Donanması'na ait P 71 borda numaralı ‘HS Ritsos' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Yunanistan Donanması'na ait P 71 borda numaralı ‘HS Ritsos' adlı hızlı saldırı füze gemisi saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Ege Denizi'ne doğru yol alan gemiye Sahil Güvenlik botu refakat etti.