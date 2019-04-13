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Yunan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yunanistan Donanması’na ait P 71 borda numaralı ‘HS Ritsos’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Yunanistan Donanması'na ait P 71 borda numaralı ‘HS Ritsos' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Yunanistan Donanması'na ait P 71 borda numaralı ‘HS Ritsos' adlı hızlı saldırı füze gemisi saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.


Ege Denizi'ne doğru yol alan gemiye Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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