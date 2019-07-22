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Yunan savaş gemisi yine füzeler açık vaziyette geçti

Yunan savaş gemisinin Çanakkale Boğazı’ndan geçerken açık vaziyetteki füzeleri dikkatlerden kaçmadı.

Yunan savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçerken açık vaziyetteki füzeleri dikkatlerden kaçmadı.


Yunanistan Donanması'na ait P 70 borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi Çanakkale Boğaz'ından geçti. Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na sahil güvenlik botu refakatinde giren savaş gemisinin üzerinde bulunan rampalardaki füzeler dikkati çekti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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