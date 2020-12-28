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Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 18 göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Çanakkale açıklarına doğru itilerek ölüme terk edilen 18 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 25 Aralık günü saat 15.50'de can salı içerisinde bir grup göçmen olduğu ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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