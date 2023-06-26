Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 99 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince 3 ayrı noktada Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki 99 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında 3 ayrı noktada lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botları, ‘TCSG-6' ve ‘TCSG-28' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki 46'sı Afganistan, 51'i Yemen ve 2'si Liberya uyruklu olmak üzere toplam 99 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.