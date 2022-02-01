İhlas Haber Ajansı

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Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis Gökçeada'da Aziz Trifonos Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıl restore edilen Aziz Trifonos Kilisesi’nde ayin düzenlendi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıl restore edilen Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Aziz'in anısına düzenlenen ayine, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis ile Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı.


Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Şirinköy'de bulunan Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayini Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi yönetti.


İncil'den bölümlerin okunup, duaların edildiği ayine; Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis ile Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Gökçeada'da yaşayan Rum cemaati katıldı.


Şirinköy'ün yüksek kesiminde 55 yıldır kapalı olan Aziz Trifonos Kilisesi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından geçtiğimiz 9 Ağustos'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos katıldığı ayinle ibadete açılmıştı.

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