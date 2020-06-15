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Yunanistan düzensiz göçmenleri can salı ile ölüme terk etti

Çanakkale’nin Ayvacık ve Bozcaada ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen üç farklı operasyonda toplam 125 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ve Bozcaada ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen üç farklı operasyonda toplam 125 düzensiz göçmen yakalandı. 69 düzensiz göçmenin Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 5 adet can salı içerisinde Türk karasularına bırakıldığı öğrenildi.


Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından bir grup düzensiz göçmenin 5 adet can salı içerisinde Türk karasularına bırakıldığı bilgisini alan Sahil Güvenlik, bölgeye ekip gönderdi. Can salları içerisinde bulunan 69 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı gün Ayvacık ilçesi Babakale Burnu açıklarında yine Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından ölüme terk edilen 29 düzensiz göçmen de Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Öte yandan, Bozcaada ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan alan Sahil Güvenlik ekipleri 27 düzensiz göçmeni kurtardı. Üç ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonda toplam 125 düzensiz göçmen kurtarılmış oldu.

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