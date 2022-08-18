İhlas Haber Ajansı

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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Çanakkale’de FETÖ üyeliği suçlamasıyla dosyaları istinafta bulunan 2 şüpheli, Yunanistan’a kaçma hazırlığındayken yakalandılar.

Çanakkale'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla dosyaları istinafta bulunan 2 şüpheli, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandılar.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından FETÖ üyesi olmak suçundan dava dosyaları istinafta bulunan 2 şüpheli Ezine ilçesine bağlı Tavaklı İskelesinden sürat teknesi ile Yunanistan'ın Midilli adasına kaçma hazırlığı yaptıkları sırada sahte kimlik belgeleri ve 2 bin Euro nakit para ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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