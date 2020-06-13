Yunanlıların ölüme terk ettiği 93 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 93 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 2 lastik bot içerisindeki grup, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itildi. Kaçak göçmenler bu durum sonrasında Türk Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısıda bulundu. Ölüme terk edilen farklı ülkelere mensup, Babakale açıklarındaki 46 kaçak göçmen ile 1 Türk vatandaşı ve Assos Kadırga koyu açıklarında ise 46 kaçak göçmen, lastik botlar içerisinde bulunarak, kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botlarına alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.