İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunanlıların ölüme terk ettiği 93 göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 93 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 93 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 2 lastik bot içerisindeki grup, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itildi. Kaçak göçmenler bu durum sonrasında Türk Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısıda bulundu. Ölüme terk edilen farklı ülkelere mensup, Babakale açıklarındaki 46 kaçak göçmen ile 1 Türk vatandaşı ve Assos Kadırga koyu açıklarında ise 46 kaçak göçmen, lastik botlar içerisinde bulunarak, kurtarıldı.


Sahil Güvenlik botlarına alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.