Yüzde yüz A2 protein içeren sütler tüketiciyle buluşacak

Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, Türkiye'deki Certified Humane Raised & Handled sertifikalı tek çiftlik olan Uluova Süt Ürünleri tesisini ziyaret etti.

Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, ABD'de kendi hayvan bakım standartları altında yetiştirilen et, süt ürünleri, yumurta ve kümes hayvanları için sertifika programı olan Certified Humane Raised & Handled sertifikasına sahip Türkiye'deki tek çiftlik olan Uluova Süt Ürünleri tesisini ziyaret ederek bilgi aldı. Altınok, ziyaret sonrası yaptığı açıklamasında, “Çanakkale'miz için oldukça önemli bir tesisi ayrıntılı olarak yer sahibi Mehmet Akif Hut ile birlikte gezme olanağı yakaladım. Dünya gıda krizini konuşurken, Ezine'mizde hem Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hem de dünyaya örnek böyle bir tesisin inşaatı bölgemiz ve ülkemiz için çok büyük bir kazanım” dedi.

130 kişinin çalıştığı tesislerin kurucusu-sahibi Mehmet Akif Hut, “Piyasadaki diğer tüm seçeneklerden yüzde 20 daha fazla protein, yüzde 18 daha fazla kalsiyum ve yüzde 25 daha fazla yağ içeren A2 süt; çocuklardan yetişkinlere, sporculardan hazımsızlık çekenlere kadar herkesin yararlanabileceği bir besin kaynağıdır. Genetik değişime uğramaması özelliğiyle kolay sindirilen, uyku getirmeyen ama yüksek enerji sağlayan A2 sütün tüketimini destekliyor, tüm tüketicileri iyi yaşam bilincine davet ediyoruz. Bugün, sağlıklı ve iyi yaşamı desteklemek adına verdiğimiz bu emeklerimizi kendi markamızla süt pazarına sunmaktan gurur duyuyoruz. Biz Türkiye'nin TÜBİTAK onaylı ilk A2 sütünü üretiyor, bu zamana kadar tüketiciye hiç sunulmamış yüzde 100 A2 protein içeren sütleri ülkemizle buluşturmak için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.