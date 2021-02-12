İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıta ekipleri 7/24 vatandaşın yanında

Çanakkale’nin Çan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

Çanakkale'nin Çan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.


Vatandaşların sağlığı, güvenliği ve sokaktaki canlarının yardımcısı olmak için gece gündüz çalışan zabıta ekipleri takdir topluyor. Yerinde hizmet anlayışını ilke edinen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Belediye ekiplerimiz hemşerilerimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını kısa sürede çözebilmek amacıyla rutin olarak mahalle ve esnaf ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.