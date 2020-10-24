İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeytinliklere yapılan kaçak villalar yıkıldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde zeytinlik alanlara kaçak olarak inşaa edilen villalar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde zeytinlik alanlara kaçak olarak inşaa edilen villalar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.


Geyikli Belediyesi zabıta ekipleri, imarı olmayan zeytinlik alana 6 adet kaçak villa yapıldığını belirledi. Zeytin ağaçlarının arasına gizlenen taş villa şeklindeki 6 yapı için yıkım kararı alındı. Gerekli yasal sürecin ardından inşaat sahibine tebligat gönderildi. Kaçak yapılar Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu'nun talimatıyla yıkım ekibi tarafından yerle bir edildi.


Geyikli'de kaçak yapılaşmaya ve yeşil alanların talan edilmesine izin vermeyeceklerini belirten Oruçoğlu, “Zeytinliklere İmarsız tarlalara kaçak yapı yapmayalım. Beldemizde ruhsatsız olduğu tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemi belediyemiz ekiplerince yapılmıştır. Geyiklimizi kaçak yapılara karşı korumakla mükellefiz. Beldemizde usulsüz yapılaşmaya göz yummuyoruz. “dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.