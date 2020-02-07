Ziraat Fakültesi Çiftliğinde koyun üretim verimliliği artıyor

Halen devam eden doğum sezonunda 4 yaşındaki bir koyunun toplam 12,4 kilogram ağırlığında dördüzü oldu. Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Biriminde şu ana kadar 51 koyunun doğum yapması sonucu 102 kuzu dünyaya geldi. Buna göre doğuran koyun başına kuzu verimi 2,0 olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Biriminden Doç. Dr. Cemil Tölü, söz konusu koyun ırkıyla ilgili ÇOMÜ Ziraat Fakültesinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Tahirova adıyla anılan koyun ırkı; uzun yıllar önce Almanya'dan getirilen Alman süt koyunu olarak bilinen ost friz koyununun, yerli ırktan kıvırcık koyunu ile melezlenmesi yoluyla elde ediliyor. Tahirova yüzde 75 ost friz ve yüzde 25 kıvırcık kan derecesine sahip bir ırk. Bu ırkı çalışmak için yürütücülüğü üstlendiğim 'Süt Koyunculuğunu Geliştirme Projesi'ni hazırladık ve bu proje BAP desteği aldı. Proje ile birlikte Tahirova (Karacabey TİGEM'den alınan) ve ost friz (Almanya'dan getirilen) koyunları ile 'çevirme melezlemesi' yoluyla yüksek seviyede ost friz kan derecesine sahip, süt ve döl verimi yüksek, erken gelişerek erken damızlıkla kullanılabilen sağlıklı bir 'Tahirova' genotipi oluşturma çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu.

Tahirova koyunu verimliliği arttırdı

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Biriminde yetiştirilen Tahirova genotipi yüzde 75-98 ost friz ve hatta yüzde 100 saf ost friz koyunlar olduğu için döl verimi doğuran koyun başına 1,6-2,0 (yüzde 160-200) kuzu arasında değişmesi bekleniyor. Zira ost friz koyunlarında döl verimi yüzde 205 olarak biliniyor. Dolayısıyla birimdeki koyunların ost friz kan dereceleri arttıkça döl verimi de artıyor. Ancak döl verimine genetiğin yanında bakım-besleme, koç-koyun eşleştirme düzenlemeleri gibi çevre şartları da etkili oluyor.

Sağlıklı süt koyunları ÇOMÜ'de yetiştiriliyor

Birimdeki koyun genotipi doğdukları yıl gebe kalarak 1 yaşında anne olabiliyor. Bu tip ilkine doğumlarda da doğuran koyun başına 1,6 (yüzde 160) kuzu verimi elde ediliyor. 2012 yılında başlayan koyun projesinde süt ve döl verimi yüksek, erken gelişerek erken damızlıkla kullanılabilen sağlıklı bir süt koyunu genotipi oluşturma ıslah hedefi başarılı biçimde devam ediyor.