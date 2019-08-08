İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu'da sahne alacak

30 Ağustos Zafer Bayram’nın 97.

30 Ağustos Zafer Bayram'nın 97. yıl dönümünde Gelibolu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek halk konserinde Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Ziynet Sali sahne alacak. Balıkhane Meydanında sahne alacak.


Gelibolu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.yıldönümünü coşku ile kutlamaya hazırlanıyor. Pop şarkıcısı Ziynet Sali, Balıkhane Meydanında konser verecek. Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ilçe halkını gündüz yapılacak resmi kutlamaların ardından akşam düzenlenecek konsere katılmaya davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.