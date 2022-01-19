10 milyon bütçeli proje ile Çankırı Yer Altı Tuz Şehri yeniden hayat bulacak

Hayata geçirilecek proje ile Yer Altı Tuz Şehrinin turizm hareketliliğinin arttırılması ve bölgenin önemli turizm merkezleri arasında yer alması hedefleniyor.

Çankırı kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nin turizm hareketliliğinin canlandırılması için önemli bir projeye imza atıldı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) desteği ile Çankırı Belediyesi tarafından hayata geçirilecek “Çankırı Yer Altı Tuz Şehri Güdümlü Projesi” kapsamında, Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde yer alan 10 bölümün turizme kazandırılması, 10 hediyelik ürünün satışa hazır hale getirilmesi ve yıllık ziyaretçi sayısının 45 binden, 100 bine çıkarılması hedefleniyor. 10,3 milyon TL bütçeli projeyle bölgedeki turizmi canlandırmayı hedefleyen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 5 milyon 150 bin TL katkı sağlayacak. Proje kapsamında, Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nin, ilin tüm diğer destinasyonlarına bir giriş kapısı olacak cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla çeşitli iş birlikleri de yapılacak. Projenin tamamlanmasının ardından Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nin turizm turlarının hedefine girmesini ve bölgede yaşayan vatandaşlara da gelir sağlaması hedefleniyor.

“Tur güzergahlarında önemli bir ziyaret noktası olması düşünülmekte”

Hayata geçirilecek proje için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak destek için düzenlenen törende imzalar atıldı. Törene Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç katıldı. Törende proje ile ilgili konuşan KUZKA Genel Sekreteri Genç, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak şehir tanıtım ve markalaşma sonuç odaklı programı ile bölgemizin marka değerinin arttırılmasını hedefliyoruz. Şehirlerimizin markalaşması ve tanınırlığını arttırmaya yönelik bölge turizm altyapısının geliştirilmesi, destinasyonlarımızda sunulan ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması, bölgemizde tematik odaklı alanlar ve rotaların oluşturulması, ulusal ve uluslararası ağlara katılım ve entegre tanıtım çalışmaları gibi birçok faaliyeti eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Çankırı kent merkezine 18 kilometre mesafede yer alan Tuz Mağarası ilimizin turizm potansiyelini harekete geçirebilecek ve turist algısını olumlu yönde etkileyebilecek eşsiz ürün olarak değerlendiriliyor. Mağara mevcut durumu ile ziyaretçilere yeterli deneyimi sunamıyor. Dolayısıyla istenilen sayıda ziyaretçi ve turizm geliri elde edilememektedir. Yapılması ön görülen müdahaleler sonrasında Yer Altı Tuz Şehrine dönüştürülecek mağaranın kentin çekim noktası olması planlanıyor. Turizmde ivme kazanan Batı Karadeniz destinasyonlarına Ankara'dan ulaşım güzergahında bulunan Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri ile birlikte tur güzergahlarında önemli bir ziyaret noktası olması düşünülmekte” dedi.

“Bütüncül yaklaşımla inşa edilmiş olacak”

Turizmin yanı sıra, tuzun farkındalığının arttırarak ekonomiye de katkı sağlamasının da hedeflendiğini ifade eden Genel sekreter Dr. Serkan Genç, “Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın projeye 5 milyon 150 bin TL destek sağlayacağını ifade ederek, “Proje ile modern bir giriş alanı ve giriş tüneli, karşılama alanı, genel dolaşma ve dinlenme alanları, tanıtım bölümü, gölet alanı, çok amaçlı etkinlik alanı, atölye çalışmalarına imkan verecek bölüm, tarih bölümü, çocuk etkinlik alanı, sergi alanları, hediyelik ürün satış alanı ve diğer idari alanlar bütüncül yaklaşımla inşa edilmiş olacak. Fiziki geliştirme yanında unsurun nitelikli bir varış noktası olması için ihtiyaç duyulan birçok faaliyeti de proje kapsamında yapıyor olacak. Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri kapsamında personele yönelik eğitimler, kurumsal kimlik çalışması ve hediyelik ürün tasarım danışmanlığı yapılacak. Online ve basılı tanıtım materyalleri oluşturulması, tur operatörleri, seyahat acenteleri ve turist rehberlerine yönelik tanıştırma etkinlikleri, basın mensupları, sosyal medya influencerlarına yönelik tanıştırma turları düzenlenecek, tur paket programlarına eklenmesi sağlanacak. Kadın kooperatifleri için oluşturalacak işliklerde hediyelik ve yöresel ürün satışları yapılacak” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ise , “Çankırı'nın marka değeri oluşması adına , ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için turizm, sanayi, üniversite önemli. Şehrin bileşenleri olarak bütün bu anlamda hepimize farklı görevler düşüyor. Çankırı'nın yerini, coğrafyasını bilmeyen bir sürü insan var. Bunun en büyük sorumluları bizleriz. Bu anlamda şehri marka değer haline getirmek, markalaştırmak için ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Eşi benzeri olmayan, dünyanın en büyük tuz mağaralarından olan Çankırımızdaki tuz mağarasını turizme kazandırarak turizmi canlandırmak ve buradan istihdam sağlayabilmek için lokomotif olarak söylemiştik. Bunu değerlendirelim istedik ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Bu işin lokomatifi Yer Altı Tuz Şehri"

Projenin bölge için önemli bir çalışma olduğuna dikkat çeken Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Çankırı'da bir turizm potansiyeli var. Biz el birliği içerisinde bu potansiyeli harekete geçmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Şehir açısında da baktığımızda bu işin lokomatifi Yer Altı Tuz Şehri. Özellikle bu projenin de sürece önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Belediyemizin emeği, Kalkınma Ajansımızın desteği ile Yer Altı Tuz Şehrini gerçek hüviyetine büründürme adına önemli bir adım atmanın arifesindeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızın projeyi hazırlayan ekibine, emek veren tüm arkadaşlara, bundan sonraki süreçte de uygulayacak arkadaşlara, destekleri için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve kurumdaki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu halkaya yenilerini de ekleyerek Çankırı'nın turizmde hak ettiği yere gelmesi için el birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından proje destek sözleşmesi için protokol üyeleri tarafından imzalar atıldı.