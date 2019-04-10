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10 Nisan Polis Günü kutlandı

10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü kapsamında anıt alanında çelenk sunuldu.

10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü kapsamında anıt alanında çelenk sunuldu. Programa Fahri Polis Ayfer Muştu da katıldı.


Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı POMEM Müdürlüğü tarafından anıt alanına çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Program sonrasında Polisevinde ikramla devam etti.


Baba Kemal Muştu, "Ayfer'imiz bir gün askerlik yapmak istedi. Biz de erkekler askerlik yapar diye Ayfer'e polis üniforması giydirdik. 10 senedir de polisiz. Bir başkomiserin üniformasını almıştık onunla da devam ediyoruz. 10. senemizi Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kutladık. Bugünde Çankırı'dayız" dedi.


Fahri Polis Ayfer Muştu 10 Nisan Polis Günü'nde Çankırı'da bulunarak törene katıldı. Ayfer Muştu, doğduktan sonra geçirdiği rahatsızlık sonrasında zihinsel engelli olarak hayatını sürdürmeye devam etti. Televizyonda gördüğü polise dokunmaya çalışınca baba Kemal Muştu, kızını en yakın polis merkezine götürerek onun hayatını değiştirdi. Polis müdürleri tarafından kendisine polis üniforması hediye edildi.

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