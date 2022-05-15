10 ülkeden gelen ressamlar Ilgaz Dağı'nda buluştu: Ortaya çıkan eserler mest etti

10 farklı ülkeden Çankırı'ya gelerek Ilgaz Dağı'nda düzenlenen resim çalıştayında buluşan ressamlar, bölgenin izlerini taşıyan 36 eser ortaya çıkardı. Ressamlar tarafından bir haftada hazırlanan resimler, düzenlenen sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin tanıtılması ve Çankırı'daki sanatsal vizyonunun geliştirilmesi ve ünlü ressamların eserlerinden oluşan bir sanat arşivi oluşturulmasını sağlamak amacı ile Ilgaz Belediye Başkanlığı bünyesinde, Hülya Sezgin ve ve Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi koordinesinde düzenlenen “Ilgaz/Yıldıztepe Uluslararası Resim Çalıştayı”, düzenlenen sergi ile sona erdi. Almanya, Polonya, Macaristan'ın da aralarında olduğu 10 farklı ülkeden gelen 15 sanatçı, bir hafta boyunca Çankırı'nın kültürünü ve doğal güzelliklerini tanıdı. 8 gün süren çalıştayda ressamlar Türkiye, Çankırı ve Ilgaz Dağı'nın güzelliklerini ve kültürlerini tuallerine yansıttı. 8 gün süren çalıştayda ressamlar tarafından hazırlanan 36 eser, düzenlenen sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

“Çankırımız için çok güzel bir etkinlik”

Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezinde düzenlenen sergiye Serginin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Buranın turizm merkezi olmasının, spor merkezi olması ve sanat merkezi olması adına adım atılması son derece güzel ve memnuniyet verici. İnşallah bu organizasyonu daha da büyüterek önümüzdeki yıllarda taşırız ve burayı da sanatın merkezi haline getiririz. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çankırımız için çok güzel bir etkinlik” dedi.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Açılışın yapılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve protokol üyeleri sergiyi gezdi. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ressamlardan çizdikleri resimler hakkında bilgi aldı. Sergiye bölgede yaşayan vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Eserleri inceleyen vatandaşlar, hayran kaldıkları resimlerle fotoğrafladı. Serginin ardından 36 eserin Ilgaz Belediyesi arşivine kazandırılacağı belirtildi.

“Sadece Ilgaz değil, tüm Çankırı'yı tanıttık”

Çalıştay ile ilgili İHA muhabirine konuşan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, “Çankırı'nın yetiştirmiş olduğu Hülya Sezgin sayesinde bu organizasyon oldu. Güzel Sanatlar Lisesi Müdüremiz Mehtap Meydaneri'nin de katkıları oldu. Fikir babası benim ama onların çok büyük katkısı ve emeği var. Biz Ilgaz Yıldıztepe'yi sporun ve sanatın merkezi haline getirebilmek için elimizden gelen gayreti belediye olarak gösteriyoruz. Bu yıl Diplomatik Kayak Yarışmasının ikincisini düzenledik. Birincisinde 35 diplomat geldi, ikincisinde 190 diplomatımıza ev sahipliği yaptık. Şimdi 10 ülkeden 15 sanatçı geldi. Burada bir hafta boyuna misafir olarak kaldılar. Sadece Ilgaz değil, tüm Çankırı'yı tanıttık. Ilgaz gelişirse Çankırı gelişir. Sanat ve spora verdiğimiz emek artarak devam edecek” dedi.

"Gelen arkadaşlarımız Çankırı ve Ilgaz'ı çok beğendi"

Çalıştayın koordinasyonunu sağlayan Mehtap Meydaneri ise önemli bir çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, “İstedik ki yerli ve yabancı sanatçılar gelsinler, Çankırımızı ve Ilgazımızı görüp değerlerimizi tanısınlar. Bizim nu arkadaşlarımızla iletişimimiz bulunuyordu. Onlarla iletişim kurarak davet ettim. Bunu Ilga Belediye Başkanımız Mehmet Öztürk'ün bu işe gönül koyması ile yaptık. Çok güzel bir çalıştay oldu. Gelen arkadaşlarımız Çankırı ve Ilgaz'ı çok beğendi. ‘çok güzel bir memleketiniz varmış' diyorlar. Burada yapılan 36 eser belediyemize hediye edilecek” diye konuştu.

"Kosova'ya dönünce buranın güzelliğinden bahsedeceğim"

Çalıştay için Kosova'dan gelen resim sanatçısı Ethem Baymak ise Ilgaz'ın doğası ve insanların misafirperverliğini çok beğendiğini ifade ederek, “Burada bulunmaktan çok memnunum. Çok güzel duygularla ayrılıyorum. Türkiye'nin bu bölgesini ilk defa görüyorum. Doğanın ne kadar güzel korunduğunu ve insanların misafirperverliğini, dostluğunu gördüm. Kosova'ya dönünce buranın güzelliğinden bahsedeceğim. Ben sanatçı olarak dünyanın çeşitli ülkelerini gezme şansım oldu. Buradaki yeşilliği ve güzelliği ancak Avusturya'da görebildim. Benim naçizane tavsiyem, bu güzel doğayı, yozlaşmamış insanlığı koruyun” ifadelerini kullandı.