150 öğrencisiyle memleketi Çankırı'ya gezi düzenledi

Kırıkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Doğa ve Tarih Sevgisi Kazandırma Etkinlikleri kapsamında; Tarih Öğretmeni Sinan Akdemir liderliğinde, 10 öğretmen ve 150 kişilik öğrenci grubu, Çankırı'nın tarihi-turistik yerlerine gezi düzenledi.

Ilgaz Yıldıztepe Turizm Merkezi, Tarihi Çamaşırhane Müzesi, Sultan Süleyman Camisi ve Çivitcioğlu Medresesi, Çankırı'nın birçok tarihi-turistik yerlerini gezdi. Gezi sonunda açıklamalarda bulunan Sinan Akdemir, "Kırıkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesi olarak 150 öğrenci ve 10 öğretmen arkadaşımızla Çankırı ilimizin tarihi ve doğa güzelliklerini kısada olsa keşfetme fırsatı bulduk. Şehir turumuzda bize mihmandarlık yapan Erol Bayır'a misafirperver tutumu ve ilgisi bizi çok mutlu etti. Kısa şehir turunda Çankırı'nın tarihi geçmişini keşfetme fırsatı bulduk" dedi.

Akdemir, “Çankırı'da yaşama fırsatı bulmuş bir Çankırılı olarak şehrimle ve güzel insanlarıyla gurur duydum. Öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız unutulmayacak bir günle şehirden ayrıldık” diyerek memnuniyetini dile getirdi.