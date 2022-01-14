17 kilo eroini beline saran uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi: 4 gözaltı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir araçtaki iki şahsın beline sarılı vaziyette 17 kilo 140 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çankırı Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ilgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan araç D100 Karayolu Ilgaz geçişinde durduruldu. Ekipler tarafından, 4 kişinin bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada, araçta bulunan şahıslardan 2'sinin beline sarılmış vaziyette 17 kilo 140 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.