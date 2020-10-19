17 yıl kesinleşmiş cezası olan zanlı yakalandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan araması olan Z.Y.'nin yaklaşık 3.5 aydır hakaret ve basit yaralama suçundan sabıkalı M.K.'nin Çerkeş ilçesi Saçak Beldesi'ndeki ikametinde saklandığı belirlendi. Ekipler, düzenlenen operasyonda şahısları yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.