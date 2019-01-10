1921'den günümüze basın sergisi

Yıl Kültür Merkezi Galeri Salonunda "1921'den Günümüze Çankırı Basını Sergisi" açıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir, “2013 yılından buyana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz fotoğraf sergisinin bu sene 1921'den günümüze Çankırı basını temalı açılışını yapıyoruz. Çankırı'da yan yana gazeteler dergiler ve basın camiasına emek vermiş kişilere vefa göstermek amaçlı böyle bir sergi düzenledik. Ayrıca bu mesleğe gönül vermiş ve ahirete irtihal etmiş tüm meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Sergi hakkında çalışma yapan eski gazeteci Aydın Demiröz ise, “Çankırı'nın basın tarihi 1921 yılından dönemin mutasarrıfı Cemal Bey tarafından Çankırı'da kurulan matbaada vilayetin himayesinde Kengiri ile başlıyor ve günümüze kadar geliyor. Bu çalışmamızda Çankırı'da sivil insiyatif ve özel sektör tarafından yayınlanan tüm gazeteleri sergimizde görülebilecek" diye konuştu.

Demiröz, “Sergimizde şu anda 56 tane görselimiz yer almaktadır. Bunların 46 tanesi gazete ve dergilerimizin görsellerinden oluşmakta geriye kalanları ise Çankırı matbaacılığına ve gazeteciliğine emek vermiş emektarlarımızın fotoğraflarından oluşmaktadır. 1958 yılına kadar inebildik bu emektarlarımızın fotoğraflarında. Çankırı için ilk defa böyle bir çalışma yaptık” ifadelerine yer verdi.

Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.