250 kişiden oluşan öğrenci topluluğu Çanakkale'ye uğurlandı

Çankırı'da 19 Mayıs Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenlerinden oluşan 250 kişilik grup Çanakkale'ye uğurlandı.

Çerkeş Belediyesi koordinesinde düzenlenen, Çanakkale gezisine 250 öğrenci katıldı. Uğurlama öncesinde Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezinde, geziye katılacak öğrencilere 19 Mayıs Lisesi Tarih Öğretmeni Ali İhsan Özbek tarafından Çanakkale ve Çanakkale Savaşı ile ilgili bilgiler veridi. Gece saatlerinde 19 Mayıs Lisesi ve Anadolu Lisesinden 250 kişilik öğrenci grubu dualarla Çanakkale'ye dualarla uğurlandı.

“Metre kareye binlerce merminin düştüğü bir yeri gidip göreceksiniz”

Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan grubu Çanakkale'ye yolcu eden Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, “Geçmişimizi, tarih şuurumuzu, tarih bilincimizin ve vatan sevgimizin oluşması, vatan evladının bir dakika sonra öleceğini bile bile o siperlerde nasıl çarpıştığının yerinde görülmesi bakımından da oldukça önemli bir gezi. Metrekareye binlerce merminin düştüğü bir yeri gidip göreceksiniz. Bir devrin battığı, vatan kalbinin attığı yeri göreceksiniz. Gencimizi göndererek, bu tarihi olayı manevi olarak yeniden yaşatmayı, bizlere düşen önemli bir görev olarak kabul ediyoruz. Sevgili öğrenciler Sizler düşen görev ise şanlı tarihimize bir kez daha şahit olup geleceğini de ona göre planlayacaksınız. Oralardan istifade edin. Orada verilen mücadeleleri ve bu toprakların bizlere nasıl emanet edildiğini yaşayarak görmenizi istiyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.