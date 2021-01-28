56. il olarak gezici müze Çankırı'da

il olarak Çankırı'da ziyaretçilerine kapılarını açtı.

2 gün boyunca ziyaretçilerine kapılarını açan gezici tır bu zamana kadar 80 bin kişiyi misafir ederken ülke genelinde 1 milyon ziyaretçiye ulaşma hedefinde.

Çanakkale savaşları müze proje koordinatörü Engin Karataş, "Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale savaşları Gelibolu tarihi alan başkanlığının yapmış olduğu Çanakkale tarihleri müzesinde bulunuyoruz. Çankırı'da 2 gün boyunca misafirlerimizi kabul ediyoruz. Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrin bulunmakta bu vitrinlerde Çanakkale savaşları anlatılmakta. Vitrinlerin içerisinde savaş eserleri görseller ve dış sesle beraber Çanakkale savaşları ziyaretçilerimize tanıtılmaktadır. Pandemi süreci olması sebebiyle içeriye maksimum 10 kişi alıyoruz. İçeride mesafeleri belirten stickerlar ve tüm ziyaretçilerimizin ateşleri ölçülmekte. 2 temmuzda al sancağın dalgalandığı her yerde Çanakkale ülküsüyle yola çıkarak 56. İlimizde bulunuyoruz. Buradan sonra da Çorum ve Yozgat olarak devam edeceğiz. Şuana kadar 80 binin üzerinde ziyaretçi kabul ettik İnşallah hedefimiz tüm Türkiye'de 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak. Bu pandemi süreci bittikten sonrada Çanakkale'de misafir etmek." ifadelerine yer verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı ise, "Çanakkale müzesi gezici tırımız 56. İl olarak 2 gündür Çankırı'da halkımızın ziyaretine açık. Burada Çanakkale ruhunu gençlerimize aşılamak. Onlara bir nebze olsun Çanakkale savaşlarına tanıklık etmelerini o ruhu ve o heyecanı yakalamalarını sağlamak. Gönül ister ki gençlerimizi Çanakkale'ye götürmek böyle bir imkan olmadığından dolayı bakanlığımız tarafından dizayn edilen çeşitli ses ışık ve animasyon gösterileriyle o günkü kullanılan savaş materyalleriyle zenginleştirilen tırımız illerimizi gezerek gençlerimize Çanakkale ruhunu aşılamaktadır. İnşallah bunun devamı gelecektir. Bu sene hava şartları ve pandemi dolayısıyla sönük geçti ama. Önümüzdeki yıllarda Çanakkale etkinlikleri yapacağız." dedi.