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69 yıldır hatimli teravih namazı kılınıyor

Çankırı’nın İplik Pazarı Camisi’nde 69 yıldır teravih namazları hatimle eda ediliyor.

Çankırı'nın İplik Pazarı Camisi'nde 69 yıldır teravih namazları hatimle eda ediliyor. Caminin cemaati hiç eksilmiyor.



Çankırı'nın İplik Pazarı Camisi'nde 69 yıldır teravih namazları hatimle eda ediliyor. Cami imamı İbrahim Türkmen, yaptığı açıklamada, "Camimizde bu sene 69 yılı olarak teravih namazı kılınmaya devam ediyor. Cemaatimizde katılım iyi. Hiç cemaati eksilmeyen camilerden birisidir. Her gün farklı sayılarda cemaatimiz oluyor. Genellikle gençler oluyor camimizde. Cemaatimizden memnunuz. Bu ibadeti senelerdir bu şekilde devam ettiriyoruz. Teravih namazı yaklaşık 1 saat sürüyor." dedi.

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