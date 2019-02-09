73'lük Sündüs öğretmenin yüzme tutkusu

Çankırı'da Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Merkezinde yüzme eğitimlerine katılan 73 yaşındaki emekli öğretmen Sündüs Uzel temel eğitimleri geçti ve serbest seanslarda yüzmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Sündüs Uzel, “73 yaşıma girdim ama buranın havuzunun açıldığını duydum ve koşa koşa geldim. Kendim yüzmeyi öğrendiğim için biraz yüzeyim dedim. Ama arkadaşların öğretmenlerin öğrettiği yüzücüler daha başarılı. Ben kendimi daha başarısız gördüm. İlgi ve alakaları çok güzel. Herkesi de bekliyoruz. Ben küçüklüğümden beri biraz yaramaz bir çocuktum halada yaramazlığım devam ediyor hiç yaşımı düşünmüyorum” dedi.

Uzel, “Buraya gelmeden önce yürüyüş yapıyordum sürekli şu anda yarım saatlik yürüyüş yapıyorum. Yüzmeyi herkese tavsiye ediyorum. Ne olur ne olmaz hayatta. Ben büyüğüm diyemeyiz hayatta ama bir zorluğa geldiğinde kimimizin ne olacağı belli değil. Çocuğuna öğretmek var torunlarına öğretmek var bunlar güzel şeyler” ifadelerini kullandı.

"Meslek hayatımda bu yaşta öğrencim olmamıştı"

Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Merkezi Yüzme Antrenörü İlkay Karamurat ise, “Geldiğinde çok şaşırmıştık 72 yaşında birisi nasıl yüzebilir nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünmüştük. Ama kendisi çok istekliydi. Ben buraya daha önceden neden keşfetmedim daha önceden bilmiş olsaydım daha erken gelirdim, dedi. Çok güzel 2 aylık bir eğitim verdik kendisine şu anda serbest seanslara geliyor. 65 yaş üzeri kursiyerlerimiz var onu gördükçe de gelmeye devam ediyorlar. Meslek hayatımda bu yaşta öğrencim olmamıştı. Daha çok çocuklarla çalışıyordum. 3 senedir bilfiil burada çalışıyorum. Burada büyük bayanlara da eğitim verdik. Artık yaş ortalaması 65 yaş üzerindeki kursiyerlerimizde gelmeye başladılar” şeklinde konuştu.