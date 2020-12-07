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75 yaşındaki Yıldırım'dan bir haftadır haber yok

Çankırı’da kendisinden 1 haftadır haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım için arama çalışmaları devam ediyor.

Çankırı'da kendisinden 1 haftadır haber alınamayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım için arama çalışmaları devam ediyor.


Merkeze bağlı Çatalelma köyünde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri bölgede arama ve tarama çalışması başlattı. İz takip köpeğinin de yer aldığı arama çalışmaları 7'nci gününde de devam etti.


Şimdiye dek yürütülen arama çalışmalarında Yıldırım'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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