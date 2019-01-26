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AFAD ekipleri mahsur kalan eşeği kurtardı

Çankırı’nın İkiçam köyünde kullanımda olmayan bir evin çökmesi sonucu göçük altında bir eşek mahsur kaldı.

Çankırı'nın İkiçam köyünde kullanımda olmayan bir evin çökmesi sonucu göçük altında bir eşek mahsur kaldı.


Edinilen bilgiye göre, Korgun ilçesi İkiçam köyünde meydana gelen olayda, üst katı ev alt katı ahır olarak bulunan harabe bir ev göçtü göçük esnasında ahırda bulunan eşek enkazın altında kaldı. Olay yerine giden Çankırı AFAD ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonrasında eşeği sağ olarak kurtardı.

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