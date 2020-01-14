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Afrika'da su kuyusu açtırmak için etkinlik düzenlendi

Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Afrika’da su kuyusu açtırılması için etkinlik düzenlendi.

Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Afrika'da su kuyusu açtırılması için etkinlik düzenlendi.


Düzenlenen etkinlikte öğrenciler kendi imkanlarıyla yaptıkları ürünleri satarak örnek bir işe imza attı. Konuyla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Seher Şayık, "Bugün de okulumuzda Afrika'daki su mağdurları için güç birliği yaparak oradaki kardeşlerimize bir nebze olsun destek olabilmek adına böyle bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Su hepimiz için çok değerli ve önemli. Öğrencilerimizi bu duyarlı davranışından dolayı kutluyorum " şeklinde konuştu.


Öğrenciler ise yapılan etkinlikten memnuniyetlerini dile getirerek amacına ulaşmasını diledi. Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinliğe öğretmen, öğrenci ve çok sayıda veli katıldı.

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