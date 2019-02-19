AK Parti Çankırı meclis üyesi adayları açıklandı

AK Parti İl Başkanı Celal Kaman tarafından parti binasında yapılan basın açıklamasında, "31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık 40 gün gibi bir süremiz kaldı. İnşallah bu 40 günlük süreyi de en iyi şekilde değerlendirip 31 Mart akşamı da artık seçmenlerimiz kimi uygun gördüyse sonuçları hep birlikte göreceğiz" dedi.

İl Başkanı Kaman, "Valiliğimizde 14 ve 16 Şubat tarihinde 2 tane toplantı yaptık tüm siyasi partilerin temsilcileriyle. Orada bir centilmenlik anlaşması yaptık partilerle beraber. Hem seçimlerin huzurlu geçmesi için hem de hemşehrilerimizi rahatsız etmeme konusunda özellikte ses cihazlı araçlar hemde bayraklar çevre kirliliğine sebep olurdu. İlimizde hoş bir görüntü olmuyordu. Bu konuda da sadece seçim büroları ve parti başkanlıkları önünde 15'şer metre mesafede bayrak asılması konusunda centilmenlik anlaşması yaptık. Ben buradan seçime katılacak tüm partilere başarılar diliyorum. AK Parti olarak 11 ilçe, il merkezi ve 3 belde olmak üzere seçime giriyoruz. Tüm belediye başkanlığı olan yerde seçime giriyoruz. AK Parti olarak hedefimiz 11 ilçe, 3 belde ve il belediyesini alma hedefimiz var. Bütün çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. İl Seçim Koordinasyon Merkezimiz, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezimiz beldelerde çalışmalarına başlamıştır. Kalan 40 günü de en iyi şekilde değerlendirip 31 Mart akşamı bitireceğiz, daha sonrasında tercih seçmenlerimizin olacak" diye konuştu.

Açıklanan listede Merkez İl Belediye Meclisi asil üyelerde Musa Çağlar, Özlem Önel, Zeynel Acar, Recep Deneci, Nail Altıparmak, Duran Karakoyun, Arif Sancar, Menekşe Erciyez, Şevket Koç, Aziz Mazlum, Dursun Andinç, Ömer Korkmaz, Sadık Demirdaş, Ramazan Arslan, Burak Bulut, Bahri Kılıç, Melike Çilhan, Halil İbrahim Solmaz, Ali Doğan, Ali Uslu, Emre Gümüş, Ahmet Döngeloğlu isimleri yer alıyor.

İl Genel Meclisi üyelerinde ise Ruhi Şeker, Mustafa Çıbık, Mehmet Göktaş, Oğuz Kapusuz ve Kasım Emre Şan isimleri bulunuyor.