AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, CHP'lilere seslendi: "Genel Başkanınızı uyarın"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Muhalefet içinde CHP'de sağduyulu kardeşlerimiz de var. Onlara sesleniyorum kendinize gelin, Genel Başkanınızı uyarın. Adam dengesini kaybetmiş ona dikkat edin" dedi.

AK Parti Çankırı 7. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Partililerin yoğun katılım gösterdiği kongrede vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile tezahüratlarda bulundu. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ana muhalefet partisini eleştirdi. Demiröz, "Hala başörtüsünden rahatsız olanlar var. Biz bu ülkede başörtüsünü serbest bırakırken çabuk unutuluyor. En büyük desteğimiz millet. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Muhalefet içinde CHP'de sağduyulu kardeşlerimiz de var. Onlara sesleniyorum, kendinize gelin genel başkanınızı uyarın. Adam dengesini kaybetmiş ona dikkat edin. Bugün Türkiye'yi her türlü ne yaparsak yapın sevinmeyi beceremiyorlar. Doğal gaz buluyoruz doğalgazı keşfediyoruz buna bile sevinemiyorlar. Çıkıp 8 yıllık doğal gaz. 8 yıllık değil 8 günlük bile olsa bu ülkenin menfaatine. Alt geçitler yaparız, tüneller köprüler yaparız, uzaya uydular göndeririz, hiçbirine sevinmiyorlar, sevinme duyguları da kalmamış. Allah ıslah etsin. Bu millet 2023'de Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçtiğinde onları da tarihin çöplerine gönderecek inşallah" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da CHP lideri Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak, "Ben buradan Kılıçdaroğlu'na bir gönderme yapayım. Hüseyin Filiz milletvekilim 2015'te hani fabrika açılmıştı. Cumhurbaşkanımızla beraber lastik fabrikasının kurdelesini kesmedik mi? Hep beraber bütün Avrupa'nın en büyük fabrikası seramik ve granit fabrikası Kurşunlu'da AK Parti döneminde açılmadı mı? Yakın kent organize sanayi bölgesi Çerkeş Şabanözü Korgun Sanayi Bölgelerinde 10 binin üzerinde işçi kardeşimiz evine ekmek götürmüyor mu? Ey Kılıçdaroğlu senin bildiğin gibi değil mesele Çankırı eski Çankırı değil, Türkiye eski Türkiye değil" ifadelerini kullandı.

Yapılan kongrede Çankırı İl Başkanlığı görevine tekrar Abdulkadir Çelik seçildi. Yapılan konuşmalar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 ilde yapılan kongrelere canlı bağlantı yaparak yönetim kurulu ve vatandaşlara hitap etti. Konuşmaların ardından partinin yeni binasının da açılışı gerçekleştirildi.

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik ve çok sayıda partili katıldı.