AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu'ndan İmamoğlu'na tepki: “Bütün pazarcı esnafından özür dilemeye davet ediyorum”

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul'da kendisine tepki gösteren pazarcı esnafına “Ahlaksız” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "Anadolu'nun yiğit bir evladı olan, teröre herkesin karşı durması gerektiğini beyan eden, nezaketinden ödün vermeyen Çankırılı pazarcı hemşehrimize karşı her türlü hakareti, her türlü tacizi ortaya koyan İmamoğlu'nu, Çankırılılar'dan, bütün milletimiz ve bütün pazarcı esnafından özür dilemeye davet ediyorum” dedi.

Çankırı'da mazbatasını alan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, daha sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin ortaya koyduğu iradeyi, 28 Haziran'da da ortaya koyarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceğini söyleyen Akbaşoğlu, seçimin ardından Türkiye için hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi. İstanbul Bayrampaşa'da terör örgütü PKK ve HDP eleştirisinde bulunan pazarcı esnafına “ahlaksız” diyerek hakaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Akbaşoğlu, İmamoğlu'nu tüm pazarcı esnafından özür dilemeye davet etti.

“Bütün milletimiz ve bütün pazarcı esnafından özür dilemeye davet ediyorum”

İmamoğlu'nu kınayan Akbaşoğlu, “Bugün İl Seçim Kurulundan milletvekilliği mazbatamızı aldık. İnşallah 28'inci dönemde Çankırı milletvekili olarak hem Çankırımız hem de 81 vilayetimizdeki 85 milyon inşamıza en güzel hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Dün Çankırılı bir hemşehrimize, İstanbul Bayrampaşa'da, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı'nın tutunduğu tavrı buradan kınıyorum. Bu yaklaşım hiçbir belediye başkanına asla yakışmaz. Anadolu'nun yiğit bir evladı olan, teröre herkesin karşı durması gerektiğini beyan eden, nezaketinden ödün vermeyen Çankırılı pazarcı hemşehrimize karşı her türlü hakareti, her türlü tacizi ortaya koyan İmamoğlu'nu Çankırılılar'dan, bütün milletimiz ve bütün pazarcı esnafından özür dilemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.