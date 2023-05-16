14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “İnanıyorum ki meclisteki bu ekseriyet, yüzde 55'in üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında duracak iradeyle bütünleşecek ve yasama, yürütme organlarının uyumluluğuyla milletimize çok büyük bir hizmet ortamına dönüşecek” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 72.13'lük oy desteğinin verildiği Çankırı'da seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çankırı'da yaşayan vatandaşların gösterdiği irade ile Çankırı'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı 5 il arasına soktuğunu belirten Akbaşoğlu, Erdoğan'ın 28 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 55'in üzerinde bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini ifade etti.

"Pelin Yılık ile Çankırı için güzel hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz”

Çankırı'yı kendisi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edecek olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık'ı tebrik eden Akbaşoğlu, “Çankırı'daki aziz hemşehrilerimiz 14 Mayıs'ta bir karar verdi ve bu karar neticesinde Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 1'er milletvekilini Ankara'ya gönderdi. Biz AK Parti olarak il başkanlığı ve seçim koordine Merkezinde Milletvekilimiz Salim Çivitcioğlu ile ortaya konan programları icra etmek, bütün kademe teşkilatlarımızla beraber bütün hemşerilerimizle bir araya gelme noktasında bir seçim kampanyası yürüttü. 14 Mayıs'ta değerli vatandaşlarımız sandık başında iradelerini ortaya koydu. Bu irade başımızın üstünde. Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili seçilen Pelin Yılık'a da üstün başarılar diliyorum. Salim Çivitcioğlu ile güzel hizmetlere imza attık. Bundan sonra da Pelin Yılık ile de Çankırı için güzel hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk beş il arasına girecek şekilde yanında durdu”

AK Parti'nin Çankırı'da milletvekili seçiminde birinci parti olduğunu belirten Akbaşoğlu, “Bütün partiler, ittifaklar bir yarışa girdi. AK Parti Çankırı'da birinci olarak bu yarışmayı bitirdi. Cumhur İttifakı da adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk beş il arasına girecek şekilde yanında durdu. Çankırı'nın bütün vatandaşlarına bu iradeleri için teşekkür ediyorum. İnşallah, 28 Mayıs'ta da yüzde 72'nin çok üzerinde bir oy ile Çankırılı vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer alacak. Bu manada hizmetlere, eserlere vefasını en üst seviyede gösterecektir” diye konuştu.

“Meclisteki bu ekseriyet, yüzde 55'in üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında duracak iradeyle bütünleşecek”

Vatandaşların 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağını belirten Akbaşoğlu, “Bütün Türkiye'de Cumhur İttifakı meclis ekseriyetini açık ara önde bitirmiştir ve 320'nin üzerinde milletvekili ile milli iradenin tecelligahı olan mecliste, kanuni süreçlerle ilgili bütün komisyonlarda üstünlüğü elde etmiştir. Her türlü kanun teklifini ekseriyet iradesiyle, milletin iradesine dönüştürmek üzere geçirebilecek kudrettedir. Nitelik anlamında da her zaman özgürlüklerden, refahın arttırılmasından ve bütün toplum kesimlerini kucaklayacak yaklaşımlardan asla taviz vermeden, herkesin hak ve hukukunu gözetmek sorumluluğuna devam edeceğimizden kimsenin endişesi olmasın. İnanıyorum ki meclisteki ekseriyet, güven ve istikrar ortamı, yürütmede de yüzde 55'in üzerinde oyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında duracak bir iradeyle bütünleşecek ve yasama, yürütme organlarının uyumluluğuyla milletimize çok büyük bir ortama dönüşecek” şeklinde konuştu.