AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu:

AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleşen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek ile yeni Türkiye yüzyılında güçlü lider ülke olmanın önünü açtıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen yüzde 76,76 oy ile Çankırı'nın Türkiye'de 3'üncü il olduğunu belirten Akbaşoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu ve Ankara arasındaki İstiklal Yolu'nda bir kilit taşı olan Çankırı'daki vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteğin, Türkiye'nin yeni yüzyılında bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

“Türkiye kazandı, 81 vilayetteki 85 milyon insanımız kazandı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oylarını veren vatandaşlara teşekkür eden Akbaşoğlu, “Yapılan seçimler neticesinde Çankırı'mız 76,76 oy oranı ile Türkiye 3'üncülüğüne yükseldi. Bu bizim için sevindirici bir netice. Aynı zamanda 52,18'lik net bir netice ile Sayın Cumhurbaşkanımız bu yarışı önde tamamlayarak milletimizin teveccühüne nazar oldu. Bu öyle bir netice oluşturdu ki Sayın Erdoğan kazandı, Çankırı kazandı, Türkiye kazandı, 81 vilayetteki 85 milyon insanımız kazandı. Allah'a çok şükür, milletimiz hizmet ve eser hizmetine, ‘durmak yok, yola devam' dedi. Yedi düvele meydan okudu, lideri ile hemhal oldu ve en güzel neticeyi oluşturdu” dedi.

“Yüzde 76,76 ile Çankırı'mız Türkiye'de Sayın Erdoğan'a en çok destek veren 3'üncü sıradaki il oldu”

“Bugün aynı zamanda Türkiye yüzyılının başlangıcı, bir müjde günüdür” ifadelerine yer veren Akbaşoğlu, büyük bir destek örneği ortaya koyan Çankırılı vatandaşları tebrik ederek, “İnşallah Cenab-ı Hak Hem Çankırı'mıza hem Türkiye'mize hem Türk dünyasına hem İslam dünyasına ve bütün insanlık alemine yeni büyük açılımlar, büyük fetihler ve büyük zaferler nasip etsin. Biz Çankırı'da bu neticeyi alırken Cumhur İttifakı'nı bütün bileşenleri ile beraber bir araya geldik ve bu konuda Türkiye'de ilk 3'e girme hedefimizi vatandaşlarla paylaştık. Allah'a şükür vatandaşlarımız bizi mahcup etmedi. Emeği geçen bütün Cumhur İttifakı paydaşları, bütün parti teşkilatlarımıza, Çankırılı hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu neticenin Çankırı ve Türkiye'mize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. 12 ilçemiz arasında da Orta ilçemiz yüzde 91'e yakın oyla Sayın Erdoğan'a desteğini ortaya koydu, yapraklı ilçemiz yüzde 90,2 civarında oy oranı ile bu desteği ortaya koydu. Korgun ilçemiz de 87,5 oranında destek verdi. Bütün ilçelerimiz yüzde 70'in üzerinde destek vererek ortalama yüzde 76,76 ile Çankırı'mız Türkiye'de Sayın Erdoğan'a en çok destek veren 3'üncü sıradaki il oldu. Çankırılı hemşehrilerimize bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Tarihi bir desteği Cumhurbaşkanımıza vermesini dönüm noktası olarak görüyorum”

Çankırı'nın 100 yıl önce de Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında karargah olduğuna dikkat çeken Akbaşoğlu, “81 vilayette 85 milyon vatandaşımızla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın kuşatıcılığı, kucaklayıcılığı, ‘Türkiye yüzyılını gelin hep beraber başlatalım' çağrısının milletimizde karşılık bulduğunu ve daha güzel, daha büyük hedeflere yol alacağımızın kararını hep beraber almış olduk. İstiklal Mücadelesinde önemi bir kilometre taşı, önemli bir dönüm noktası görevini yürüten, Kastamonu ile Ankara arasında bir kilit taşı ve İstiklal mücadelesi karargahı olan Çankırı'mızın tarihi misyonuna uygun bir şekilde yeni yüzyılda tarihi bir desteği Cumhurbaşkanımıza vermesini dönüm noktası olarak görüyorum. İnşallah 29 Mayıs 2023'te nice fetihlerin, zaferlerin, güzelliklerin, aziz ve asil milletimiz ile beraber yeniden büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adil ve merhametli yeni bir küresel düzenin inşasına vesile olacaktır. Türkiye yüzyılı, demokratikleşme, özgürleşme, refahın, kadınların, gençlerin ve ailenin, bütün toplumsal kesimlerinin yaşam standartlarının arttığı, güçlü birey, güçlü devlet idraki içerisinde daha büyük ufuklara doğru bölgesel güç ve küresel bir aktör olarak yepyeni bir dünyanın kurulmasına vesile olacak inancındayım” şeklinde konuştu.

Recep Arslan

