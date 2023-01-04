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Alevlere teslim olan ev ve kümes küle döndü, 45 küçükbaş hayvan telef oldu

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde bir köyde çıkan yangında alevlere teslim olan ev ve kümes kullanılamaz hale geldi, 45 hindi ve tavuk telef oldu.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bir köyde çıkan yangında alevlere teslim olan ev ve kümes kullanılamaz hale geldi, 45 hindi ve tavuk telef oldu.


Olay, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Karacaözü köyünde meydana geldi. Edinilen biliye göre, köyde bulunan bir evde belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın evin yanında bulunan kümese de sıçradı. Evi saran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan ev ve kümes yangında kullanılmaz hale gelirken, kümeste bulunan 40 tavuk ve 5 hindi telef oldu.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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