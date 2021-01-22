'Anadolu'nun yüce dağı' Ilgaz beyaza büründü, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağında kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Pistlerin açıldığı kayak merkezinde vatandaşlar karın keyfini çıkardı

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara ve şiirlere konu olan Batı Karadeniz Bölgesinin en yüksek dağı olan Ilgaz Dağı, bu sezon beyaz gelinliğe geç de olsa kavuştu. Ankara'ya 200, İstanbul'a ise 450 kilometre uzaklıkta bulunan Ilgaz Dağı Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde beklenen yağış sonrasında kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Ilgaz ilçesinde bulunan kayak merkezine İstanbul, Ankara, Samsun gibi büyükşehirlerden gelen günübirlik tatilciler karın keyfini çıkardı.

Yıldıztepe Kayak Merkezi İşletme Müdürü İlhan Dikmen İHA muhabirine yaptığı açıklamada tesislerinin hazır olduğunu kaydetti. Herkesi Ilgaz'a davet eden Dikmen, "Şu anda tesislerimiz kullanıma hazır. Kayak olarak, telesiyej olarak, otel, bungalov evler olarak birkaç dalda hizmet vermekteyiz. Bütün misafirlerimizi buraya gönül veren herkesi bekliyoruz. 20 Ocak'ta bu sene sezonu açtık. Bundan sonra da karın devamlılığı bizim için çok önemli pistin kaymaya uygun olması hasebiyle. Şu anda 40 santimetre civarında kar var. Pazartesi gününden itibaren kar yağışı bekleniyor. Kış turizmi çok zevkli bir spor biz burada hizmet vermeye hazırız. Pandemiden dolayı yoğunluğumuz yok. Bunu devlet büyüklerimizden esneterek, burada hava tertemiz. Önemli olan burada maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bu yasakların biraz gevşetilmesi noktasında talebimiz olacak. Artık ne şekilde muvaffak olunur bilemiyorum. Bu sene sezon yaklaşık 1 ay geç açıldı" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte Zonguldak'tan kayak için geldiğini kaydeden 11 yaşındaki Toprak Tan Doğan, “Kârı çok seviyorum. Buraya yılda bir kere gelme şansım oluyor. Snowboard yapabileceğim için çok mutluyum. Ilgaz'a başka bir yerden geldik, kuzenlerim de yanımda. Buradan kayacağım. Mutluyum kayak yapacağım için, iyi ki kar yağdı” dedi.

Hatice Topçu ise İstanbul'dan kayak yapmak için geldiklerini belirterek “İlk kez Ilgaz'a geliyoruz. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Çam ormanlarının arasında kaymak enfes. Ulaşım noktasında hiçbir sıkıntı yok. Birçok kayak merkezi gibi rahatlıkla gidilebilir. Her şey daha uygun, daha ekonomik. Daha doğal güzellik var. Kesinlikle tavsiye ediyorum” diye konuştu.