Anlamlı yürüyüşte jandarmamın ‘Çelik Kanatlar'ı nefes kesti

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane taşımak için kullanılan İstiklal Yolu'nda düzenlenen anma yürüyüşünde Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ‘Çelik Kanatlar'ın uçuş gösterisi nefesleri kesti.

Kurtuluş Savaşı boyunca İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephanenin kağnılarla cepheye ulaştırılmasında kullanılan İstiklal Yolu'nda şehitleri anmak ve kurtuluş zaferini kutlamak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Kıyısın köyünden başlayarak İstiklal Yolu'nda 5 kilometre yürüdü. Yürüyüş sonrasında Kıyısın köyünde anma programı düzenlendi. Törene Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Ilgaz Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, ilçe belediye başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

“Atatürk'ün çizmiş olduğu yolda muasır medeniyetler seviyesine çıkarak ülkemizi bir üst lige hep beraber taşıyacağız”

Törende konuşan AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, “Bugün burada 100. yılın ilk gününde sizlerle beraber olmaktan çok mutlu olduğumu beyan etmek istiyorum. Bu günleri bize yaşatan İnebolu'dan başlayıp Kastamonu Ilgaz, Çankırı, Kalecik, Ankara'da mühimmatları yetiştirip evlatların üzerindeki giysileri mermilere koyan, mühimmatlara koyan Nene Hatunları, Şerife Bacıları rahmetle yad ediyorum. İnşallah bu dönem Türkiye yüzyılı. Kurucu akılla başlayan Cumhuriyetimiz yükseliş aklıyla 100 yılına adım adım devam edecek. İnşallah hep birlikte Atatürk'ün çizmiş olduğu yolda muasır medeniyetler seviyesine çıkarak ülkemizi bir üst lige hep beraber taşıyacağız” dedi.

“Bu ruhu, istiklalin ruhunu inşallah gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük vazifemiz olacak”

İstiklal Yolu'ndaki ruhu gelecek nesillere aktarmak için bu tarz etkinliklerin genişletileceğini ifade eden Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Bugün inşallah burada istiklale giden yolda çok büyük emeklerin, gayretlerin sarf edildiği ve aslında dün büyük bir coşkuyla idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümüne büyük katkı sunmuş olan İstiklal Yolu'nda hep beraber bir aradayız. Bugün bizleri bir araya getiren Allah'a hamd olsun. Bu programı her yıl daha da genişleterek, daha geniş bir katılımla özellikle genç kardeşlerimizin de bizlere eşlik etmesiyle bu vatanın bugünlere nasıl geldiğini nasıl emekler sarf edildiğini yaklaşık bir buçuk saatlik sürede yürüdüğümüz düz yolda kanılarla İnebolu'dan alınmış olan cephanenin cephe hattına nenelerimizin, bacılarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın, çocuklarımızın emekleriyle, gayretleriyle nasıl ulaştırıldığını anlatmaya gayret edeceğiz. Bu ruhu, istiklalin ruhunu inşallah gelecek nesillere aktarmak bizim en büyük vazifemiz olacak. Vatan, millet ve devletimiz bugünlere kolay gelmedi ama büyük bir başarıya imza atıldı. Bunu da insanlarımız ilmek ilmek işleyerek gerçekleştirdi. İnşallah bundan sonra önümüzdeki yüzyılı, Türkiye yüzyılını şu anda aramızda bulunan genç kardeşlerimiz inşa edecek ve bizden sonrakilere gelecek nesillere çok daha güzel bir Türkiye'yi bugünü bizlere geçmişlerimizin bıraktığı gibi bırakacaklar” diye konuştu.

'Çelik Kanatlar' nefes kesti

Protokol konuşmalarının ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği tarafından mehter konseri verildi. Konser vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile dinlendi. Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'na ‘Çelik Kanatlar' ekibi tarafından yapılan uçuş gösterisi nefesleri kesti. Zeybek oynayan helikopterleri ilgi ile izleyen vatandaşlar o anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdi. Büyük ilgi gören gösteri sonrasında vatandaşlar, dakikalarca uçuş ekibini alkışladı.