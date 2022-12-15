Artan grip vakaları vatandaşları alternatif tıpa yönlendirdi, aktarların yüzü güldü

Çankırı'da kış mevsiminin gelmesi ile birlikte gripten korunmak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tutuyor.

Çankırı'da kış mevsiminin gelmesi ile birlikte artan enfeksiyon hastalıklarında büyük oranda artış meydana geldi. Hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini arttırmak isteyen vatandaşlar ise aktarlara yönelmeye başladı. Vatandaşlar, aktarlar tarafından hazırlanan özel karışımlara yoğun ilgili gösteriyor. Grip vakalarında artan artış sebebiyle satışlarında artış yaşandığını söyleyen aktarlar, vatandaşların daha çok ıhlamuru tercih ettiğini söyledi.

‘Ihlamur, kuşburnu, zencefil karanfi ve tarçın karışımı bağışıklık sistemini güçlendiriyor'

Çankırı'da yıllardır aktarlık yapan Eyüp Çolak, “En çok sattığımız şey ıhlamurdur. Ama ıhlamur, pahalandı, eken de yok. Zaten ıhlamuru toplaması meşakkatli de bir iş. Ihlamurun yanında Çankırı'mıza özel olan kuşburnu çok iyi gider. İkisi yan yana olduğu zaman, karanfil, tarçın ve zencefil koyduğunuz zaman bu beşi tam bir atom olur. Bağışıklık hizmetinizi yükseltir, öksürüğünüzü alır. Biz burada onu karıştırıyoruz müşterilerimiz için. Olabildiğince de birinci sınıf kaliteli malzeme satmaya çalışıyoruz. Atom çayları, kış çayları, nane limon, ve benzeri ürünlere de ilgi var. Şu anda bir salgın var. Hastaneler dolu. İnsanlar o yüzden alternatif tıpa yöneliyor. Bu aralar biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadarıyla” dedi.

“Beşini karıştırdığımız zaman tam bir atom oluyor”

Bağışıklığın güçlenmesi ile hastalıkların daha kolay atlatılabileceğini ifade eden Çolak, “En çok zencefil, bal ve çörek otunu karıştırıyoruz. Peygamber Efendimizin(s.a.v.) dediği gibi çörek otunun ölüm hariç her şeye devası vardır. Çok karıştırdığımız şeylerden biri bu. Diğeri de ıhlamur. Ihlamur zaten kış aylarının vazgeçilmezidir, olmazsa olmazıdır. O beşini karıştırdığımız zaman tam bir atom oluyor. Yani buradan Herkese seslenmek isterim. Kışın bunları tüketirseniz, çoluğunuzla çocuğunuzla içirirseniz, kolay kolay hasta olmazsınız. Hastanelere gitmezsiniz” diye konuştu.