Aşılamada yüzde 79 seviyesine ulaşan Çankırı'da vak'a sayıları yarı yarıya düştü

Aşılamada yüzde 79 seviyesine ulaşan Çankırı'da, 100 bin kişide görülen korona virüs vak'a sayıları son bir ayda 308,17'den 169,41'e düştü.

Çankırı'da, korona virüs vak'a sayıları düşmeye devam ediyor. Aşılamada yüzde 79 seviyesine ulaşılan Çankırı'da, 100 bin kişide görülen korona virüs vak'a sayıları son bir ayda yarı yarıya düştü. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 30 Ekim-5 Kasım tarihlerinde 100 bin kişide görülen vak'a sayısı 365,17 olarak açıklanırken, 20-26 Kasım verilerine göre ise 100 binde görülen vak'a sayıları 169,41'e düştü. Vak'a sayılarında yaşanan düşüş, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, ilde yaşayan herkesin tedbirlere uyması ve aşı olması ile vak'a sayılarındaki düşüşün devam edeceğine dikkat çekti.

“Durumun ciddiyetini anladıkları içinde tedbirlere daha çok uymaya başladılar”

Vak'a sayılarında yaşanan düşüşün en önemli sebebinin insanların aşı'ya karşı olan önyargısının kırılması olduğunu belirten Doğan Gürer isimli vatandaş, “ Herkes aşısını olduğu için vak'a sayıları oldukça düştü. Durumun ciddiyetini anladıkları içinde tedbirlere daha çok uymaya başladılar, bunun için vak'a sayıları biraz daha azaldı diye düşünüyorum” dedi.

“Korona virüs vak'aları düşmemiş gibi hareket ediyorlar, bu sevindirici bir haber”

Çankırı'da yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun tedbirlere uyduğunu belirten Tuğba Erben ise, İnsanların tedbirlere uyduğunu düşünüyorum. Yurtta, okulda, çarşıda hala korona virüs vak'aları düşmemiş gibi hareket ediyorlar, bu sevindirici bir haber. İnsanlar bilinçli bir şekilde hareket ediyorlar. Aşının işe yaradığını düşünüyorum, bende iki doz aşımı oldum. Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum ve bu şekilde korona ile baş edebiliriz” diye konuştu.

“Aşının etkisi, sayıların düşüşünde ve yarı yarıya inmesinde çok büyük bir önem arz ediyor”

Covid geçirmiş bir birey olarak daha çok tedbirlere uyduğunu belirten Pınar Hiresoğlu isimli vatandaş, “Covid'i atlatmış biri olarak ne kadar zor bir hastalık olduğunu biliyorum ve tedbirlere uymaya çalışıyorum ama tabi ki zorlandığım dönemler oluyor. Vak'a sayılarındaki düşüşün aşıdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Aşı olan birinin Covid geçirmesi ile aşı olmayan birinin Covid geçirmesi çok farklı bir şey. Aşı olan birey hastalığı daha hafif atlatırken aşı olmayan birey daha ağır atlatıyor. Aşının etkisi, sayıların düşüşünde ve yarı yarıya inmesinde çok büyük bir önem arz ediyor” şeklinde konuştu.