İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Atatürk büstüne saldıran şahıs tutuklandı

Çankırı’nın Orta ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne saldırdığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne saldırdığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çankırı'nın Orta ilçesinde Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulunun bahçesindeki Atatürk büstünün kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde, Atatürk büstüne zarar veren kişinin Ö.D. isimli şahıs olduğu belirlendi. Ekipler, şahsı yakalanarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.