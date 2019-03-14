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Atık su kolektör hatları 2. etap çalışmaları başladı

Çankırı Belediyesi, atık su kolektör hatlarının ikinci etap temizliğine başladı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların üç hafta süreceği bildirildi.


Şehir merkezindeki atık su kolektör hatlarının temizliğini başlatan Çankırı Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü; Kastamonu, Adnan Menderes, Tevfik Fikret ve Şehit Uğur Hiçyılmaz Caddeleri ile Çevik Sokak'ta bulunan atık su kolektör hatlarının temizliğini tamamladı. Ekipler; Ömer Topuz Caddesi, Refik Saydam Caddesi, Terminal Caddesi, Öztaş Sokak, Şehit Tevfik Pehlivan Caddesi, Mehmet Kazım Arar Caddesi, Orköy Sokak, Necip Fazıl Kısakürek Sokak, İbrahim Başer Sokak, Feslikan Bölgesi civarı ile Şehit Selim Çelikel Sokak'ta ikinci etap çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, toplam 3 km'lik alanda kanalizasyon ve yağmur suyu hat temizliği yapacaklarını kaydetti. Boz, muhtemel kanalizasyon baskınlarının önüne geçmeyi ve atık su kolektör hatlarının sağlıklı çalışmasını amaçladıklarını söyledi.

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