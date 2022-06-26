Bakan Kurum, Çankırı'da vatandaşlarla bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyünü ziyaret etmek için geldiği ilde Şabanözü ilçesini de ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belde statüsü kazanan ve 3 Temmuz'da belediye başkanlığı seçimlerinin yapılacağı Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyünü ziyaret etmek için Çankırı'ya geldi. Bakan Kurum'un ilk durağı Şabanözü ilçesi oldu. Şabanözü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra Şabanözü Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Kurum'a Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivtcioğlu da eşlik etti. Bakan Kurum, Şabanözü ilçesinin ardından Orta ilçesini ziyaret etti.